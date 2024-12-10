Беглый преступник едва не убил сотрудника ФСИН в Барнауле

Сотрудник ФСИН тяжело пострадал при задержании беглого преступника в Барнауле. Злоумышленник открыл огонь и ранил мужчину, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
В краевой прокурате пояснили, что осужденный не прибыл в определенный законом срок выполнять назначенные судом принудительные работы. После этого его объявили в розыск.
И вот 10 декабря мужчину смогли обнаружить в поселке Борзовая Заимка на территории Барнаула. При попытке задержания он открыл огонь из гладкоствольного оружия и ранил в голову одного из сотрудников ФСИН.
В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в больницу. По факту случившегося возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
Подозреваемого в итоге удалось задержать.
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