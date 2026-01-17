Беглого банкира Галкина обвинили в выводе более 1,5 млрд рублей из России

Савеловский районный суд Москвы приступил к заочному рассмотрению уголовного дела в отношении банкира Александра Галкина, обвиняемого в выводе из России более чем 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города столицы.

Банкира обвинили в создании преступного сообщества для совершения незаконных валютных операций в особо крупном размере.

«По данным следствия Галкин А. А. оказывал клиентам услуги по выводу денежных средств на счета в иностранных банках по так называемой „молдавской схеме“. Ущерб от преступления составил более 1,5 миллиарда рублей», — уточнили в пресс-службе.

Галкину грозит до 20 лет лишения свободы, написало РИА «Новости». Дело слушается в закрытом режиме. Следующее заседание назначили на 23 января.

Агентство ознакомилось с материалами дела, выяснив, что Галкина с марта 2022 года объявили в международный розыск. В августе 2023 года суд заочно избрал в отношении беглого банкира меру пресечения в виде заключения под стражу.

Летом 2023 года Савеловский районный суд приговорил совладельца Смартбанка и партнера Галкина Агустина Моралеса-Эскомилью к 11 годам колонии строгого режима за вывод из России более чем 1,6 миллиарда рублей по «молдавской схеме».