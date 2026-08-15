Бастрыкину доложили о преступлениях объявленного в розыск генерала ВСУ Баргилевича

Украинского генерала Баргилевича объявили в розыск за преступления в Донбассе

Российские следователи собрали доказательства о причастности генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Брагилевича к преступлениям против мирных жителей Донбасса. Как сообщила пресс-служба СК, об этом председателю ведомства Александру Бастрыкину в Луганске рассказали участники заседания оперативного штаба по расследованию преступлений украинских боевиков.

Вместе с другими высшими офицерами ВСУ и политическим руководством Украины с апреля 2014 года Баргилевич участвовал в карательных операциях в Донбассе.

С февраля 2024 по март 2025 года Баргилевич, занимая пост руководителя Генерального штаба ВСУ, отдавал приказы об ударах поражающим оружием по мирному населению. Среди жертв этого преступления есть дети.

Следователи вынесли постановление о привлечение Баргилевича в качестве обвиняемого и объявили его в розыск.

В конце июня российские следователи обвинили в ударе по автобусу с белорусскими школьниками в Брянской области командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди, начальника ГУР Минобороны Украины Олега Иващенко и трех непосредственных исполнителей теракта: боевиков Игоря Жукова, Дмитрия Ткаченко и Владислава Наума. Криминалисты объявили о запуске процедуры объявления всех причастных к преступлению в розыск.