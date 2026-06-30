Бастрыкину доложат по делу о насилии над мальчиком в подмосковном детсаду

СК завел дело после сообщений о насилии над ребенком в детсаду в Красногорске

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело после сообщений о противоправных действиях против четырехлетнего ребенка в детском саду в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи ведут производство по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования, родители пострадавшего направили к нему обращение.

По данным СМИ, в одном из частных дошкольных учреждений Красногорска зафиксирован инцидент с участием несовершеннолетних, в ходе которого четырехлетний воспитанник пострадал от действий своих ровесников.

В детском саду факт насилия отрицают.

Ранее в челябинской школе ученики изнасиловали третьеклассника.