Бастрыкину доложат о расследовании избиения 13-летней школьницы в Перми

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования нападения на девочку в Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа и СМИ сообщается, что двое подростков 12 мая 2025 года в Орджоникидзевском районе города Перми в ходе конфликта нанесли побои 13-летней девочке», — заявили в ведомстве.

Расправу снимали на камеру. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о побоях.

Похожая история случилась в городе Горно-Алтайске. Подросток жестоко избил школьницу. По факту случившегося организовали проверку. Драку записали на камеру, а видео распространили по Telegram-каналам.

На кадрах слышно, что дерущихся окружала группа сверстников. Жертва не могла встать из-за побоев, но обидчик не унимался — продолжал добивать. В итоге школьницу увезли в больницу.