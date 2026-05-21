Бастрыкин запросил доклад по делу жительницы Воронежа, скрывшей 168 рублей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу жительницы Воронежа, которую обвинили в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что в СМИ распространилась информация о привлечении к уголовной ответственности жительницы Воронежа. Женщина заключила социальный контракт на открытие косметического кабинета.

«Однако в нарушение его условий превысила уровень дохода и намеренно скрыла это при подаче отчетных документов. Сообщается, что фигурантка не согласна с предъявленным обвинением», — уточнили в ведомстве.

Следователи расследовали уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. Бастрыкин поручил главе СУ по региону представить доклад о результатах расследования, а также по доводам публикации.

Обвиняемая в мошенничестве рассказала РИА «Новости», что в июне 2024 года ей одобрили соцконтракт как малоимущей. Его срок завершился через год. Социальная защита никаких претензий ей не предъявляла, считая контракт выполненным на 100%. Но спустя полгода в отношении женщины возбудили уголовное дело, обвинив ее в сокрытии дохода в размере 168 рублей в течение трех месяцев.

