Бастрыкин взял на контроль дело о живущих на лестнице дома мигрантах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад о расследовании уголовных дел, возбужденных в Тюмени по факту проживания мигрантов на лестничной клетке многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СК возбудил уголовное дел по статье «Хулиганство» и «Халатность».

«Жители многоквартирного дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ, сообщают о том, что иностранные граждане обосновались между лестничными пролетами здания, создавая угрозу безопасности и порядку в жилом комплексе», — отметили в пресс-службе.

Следователи дадут оценку действиям должностных лиц МВД по охране общественного порядка и общественной безопасности граждан, а также по надзору за исполнением миграционного законодательства. Доклад о ходе расследования Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Тюменской области Александр Кубляков.

С 5 февраля 2025 года незаконно пребывающих на территории страны иностранцев смогут выдворять не только судьи и и пограничники, но и сотрудники полиции. Полномочия получат главы территориальных органов и их заместители, руководители структурных подразделений по вопросам миграции и их замы, а также главы подразделений по контролю за оборотом наркотиков.