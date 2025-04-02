Банду вымогателей, которая мешала работать бизнесменам, поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, которые выдавали себя за представителей общественной некоммерческой организации. Об этом написала Neva.Today .

Преступники предлагали бизнесменам денежные выплаты за избежание проверок. Группа злоумышленников посещала предприятия и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере реализации пищевых продуктов. Используя поддельные документы, похожие на удостоверения государственных органов, они имитировали выявление нарушений.

В случае обнаружения предполагаемых несоответствий, мошенники требовали деньги за их сокрытие и обещали избавить предпринимателей от дальнейших проверок со стороны таможенных служб. В случае отказа, они угрожали направить жалобы в Федеральную таможенную службу и другие государственные структуры с требованием проведения проверок.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».