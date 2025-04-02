Банду вымогателей, которая мешала работать бизнесменам, поймали в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность группы мошенников, которые выдавали себя за представителей общественной некоммерческой организации. Об этом написала Neva.Today.
Преступники предлагали бизнесменам денежные выплаты за избежание проверок. Группа злоумышленников посещала предприятия и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере реализации пищевых продуктов. Используя поддельные документы, похожие на удостоверения государственных органов, они имитировали выявление нарушений.
В случае обнаружения предполагаемых несоответствий, мошенники требовали деньги за их сокрытие и обещали избавить предпринимателей от дальнейших проверок со стороны таможенных служб. В случае отказа, они угрожали направить жалобы в Федеральную таможенную службу и другие государственные структуры с требованием проведения проверок.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство».