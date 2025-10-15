Банду воров задержали в Екатеринбурге за кражи из коттеджей на 20 млн рублей

Полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в кражах из элитных коттеджей в Екатеринбурге и Челябинской области. Ущерб от их действий превысил 20 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Свердловской области.

По информации ведомства, преступления были совершены в конце сентября и начале октября.

«Подозреваемые подходили к домам в основном со стороны леса, чтобы скрыть свой транспорт, использовали для маскировки балаклавы и перчатки, совершали преступления в максимально короткое время, чтобы в случае срабатывания сигнализации успеть скрыться до прибытия охраны», — пояснили правоохранители.

Из домов пропадали ювелирные украшения, премиальные часы, а иногда и дорогой алкоголь с электросамокатами. Злоумышленники действовали быстро и эффективно, за один день обворовывая сразу два коттеджа в разных регионах.

Все задержанные — жители Екатеринбурга и Сургута, некоторые из них уже имели судимости. Им предъявили обвинения по статье 158 УК РФ (кража). Фигурантам вменяются четыре эпизода в Екатеринбурге и пять — в Челябинской области.