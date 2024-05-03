Банду пермяков осудили за продажу мигрантам фиктивных сертификатов о сдаче экзаменов | 360°

Криминал 03 мая 2024, 14:29 Банду пермяков осудили за продажу мигрантам фиктивных сертификатов о сдаче экзаменов

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В Перми вынесли приговор банде мошенников, которая подделывала сертификаты о сдаче экзамена по русскому языку для мигрантов. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру края.

Трое пермяков, двое мужчин и одна женщина, подделывали сертификаты и продавали их мигрантам. Благодаря этим документам встать на учет и получить разрешение на работу смогли не менее 54 иностранцев.

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Суд отправил каждого из мужчин в колонию общего режима на четыре года. Женщина отделалась тремя годами условного срока. Также всех троих оштрафовали на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.

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