Банду из четырех наркосбытчиков арестовали в Петербурге | 360°

Криминал 13 мая 2024, 16:44 Банду из четырех наркосбытчиков арестовали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге правоохранители задержали группу наркосбытчиков, состоящую из четырех человек. Полицейским пришлось проводить операцию через окно и дверь, написал Piter.TV со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Дома у задержанных стражи порядка нашли несколько готовых к закладке доз мефедрона и марихуаны, а также мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты.

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Группировка специализировалась на сбыте наркотиков, а также имела свой интернет-магазин, через который продавала наркотические средства и психотропные вещества.