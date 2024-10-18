Банду черных риелторов будут судить в Иркутске

В Иркутске уголовное дело о мошенничестве черных риелторов передано в суд. В процессе участвуют 11 человек, сообщило «ФедералПресс » со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

С июня 2021 по октябрь 2022 года местный житель и его знакомая организовали группу для незаконного получения чужой недвижимости с целью последующей продажи. Они находили земельные участки и квартиры, владельцы которых уже умерли, и привлекли девять подставных покупателей.

Сделки оформлялись с использованием поддельных удостоверений личности, что позволило мошенникам обмануть жертв на сумму 9,3 миллиона рублей. Теперь участникам схемы предстоит суд.