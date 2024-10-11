Банду автостраховщиков-мошенников, состоящую из 10 человек, осудят в Новосибирске

В Новосибирске пройдет суд над 10 членами банды, которые занимались мошенничеством в сфере автострахования. Об этом написал сайт atas.info со ссылкой на прокуратуру региона.

В период с 2016 года по 2020 год аферисты инсценировали ДТП и получали за это страховку. Они отправляли поддельные документы в страховые компании, которые затем выплачивали им возмещения. Таким образом мошенникам удалось заполучить более 2,9 миллиона рублей.

Теперь обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы и штраф с компенсацией ущерба.