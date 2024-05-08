Бандиты вычислили участницу конкурса красоты по фото еды и жестоко убили | 360°

Криминал 08 мая 2024, 18:04 Бандиты вычислили участницу конкурса красоты по фото еды и жестоко убили Убийцы участницы конкурса красоты Парраги нашли ее по фото севиче из ресторана Freepik

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В Эквадоре преступники убили участницу конкурса красоты Лэнди Паррагу. Ее местонахождение опознали по фотографии блюда с севиче из осьминога в социальных сетях. Об этом сообщила газета The New York Post.

Экс-участница «Мисс Эквадор» обедала в ресторане в городе Кеведо 28 апреля. Она опубликовала снимок тарелки в интернете. На фото было видно название заведения.

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Вскоре после публикации двое мужчин в масках с пистолетами в руках ворвались в ресторан. Один из них напал на 23-летнюю девушку и ее собеседника, второй стоял у входа.

После трех выстрелов нападавшие скрылись с места преступления. Паррага получила тяжелое ранение. Медики не сумели спасти ей жизнь. Мотивы убийства неизвестны.

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