Банда, причастная к похищению вещей из машин, предстанет перед судом в Ленобласти

В Ленобласти будут судить банду «барсеточников», которая специализировалась на кражах имущества из салонов автомобилей. Об этом написала газета «Петербургский дневник» , ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Следствие выяснило, что три злоумышленника выбирали парковки торговых центров, супермаркетов и других общественных зданий с отсутствующими камерами видеонаблюдения. Они находили нужный автомобиль, открывали его и забирали имущество из салона. Награбленное обвиняемые сбывали на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга.

В период с декабря 2022 года по июль 2023 года им удалось совершить шесть краж на общую сумму 365 475 рублей.