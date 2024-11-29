Банда, причастная к похищению вещей из машин, предстанет перед судом в Ленобласти

В Ленобласти будут судить банду «барсеточников», которая специализировалась на кражах имущества из салонов автомобилей. Об этом написала газета «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД РФ.
Следствие выяснило, что три злоумышленника выбирали парковки торговых центров, супермаркетов и других общественных зданий с отсутствующими камерами видеонаблюдения. Они находили нужный автомобиль, открывали его и забирали имущество из салона. Награбленное обвиняемые сбывали на крупном вещевом рынке на юго-западе Петербурга.
В период с декабря 2022 года по июль 2023 года им удалось совершить шесть краж на общую сумму 365 475 рублей.
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