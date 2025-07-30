Балашихинский отравитель оказался причастен к мошенничеству на полмиллиона

Уголовное дело балашихинского отравителя направили в Московский областной суд. Помимо убийства двух человек и покушения на убийство еще семи знакомых, молодого человека обвиняют в мошенничестве, сообщили в региональном СКР.

По данным следствия, осенью 2023 года обвиняемый решил убить своих родственников и друга. Купил ядовитые вещества в Сети и сначала решил испытать их на своей девушке. В итоге у нее произошел инсульт, но врачи смогли спасти жизнь.

«Убедившись, что вещество работает, 3 февраля 2024 года обвиняемый, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил ядовитое вещество. В результате молодой человек скончался в больнице», — напомнили в СК.

После парень начал травить своих родственников. Находясь в квартире своей бабушки и родителей, он подсыпал в продукты химические вещества, чтобы отправить на тот свет мать, отчима, сестру, бабушку и дядю.

«Члены семьи поочередно, а некоторые и по несколько раз попадали в больницу с признаками отравления, однако причину плохого самочувствия врачи определить не могли», — добавили в пресс-службе.

Весной 2024 года бабушка отравителя попала в реанимацию и умерла.

В мае того же года обвиняемый решил убить брата своей девушки из-за долга, который не хотел отдавать. Приехал к нему на встречу с отравленным рулетом, накормив и свою жертву, и друга, который был с ним. Обоих пострадавших смогли спасти.

«Кроме этого, следствием установлена причастность обвиняемого к мошенничеству. Когда его девушка находилась в больнице с отравлением, он воспользовавшись доступом к ее мобильному телефону и банковским приложениям, оформил на ее имя два кредита на общую сумму 574 тысячи рублей», — подчеркнули в ведомстве.

В рамках расследования специалисты СК провели более 35 допросов, порядка 15 осмотров, выемки медицинских документов, более 20 экспертиз.