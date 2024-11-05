Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве

Журналистка Александра Баязитова, которую приговорили к пяти годам тюрьмы за вымогательство, обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Баязитова написала заявление, в котором указано, что защищавший ее адвокат не выполнил свои обязательства по договору», — отметил источник агентства.

По факту обвинения в мошенничестве специалисты проводят проверку.

В ноябре прошлого года Баязитову приговорили к пяти годам колонии за вымогательство денег на пул негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Обвиняемой по делу проходила также медиатехнолог Ольга Архарова. Она получила 4,5 года колонии.

Еще в 2019 году Ушаков обращался в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и «Яндекс». В иске он требовал прекратить выдачу ссылок о его судимости, однако суд отказал ему.