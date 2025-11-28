B Бурятии черный копатель нанял вертолет для хищения нефрита

В Бурятии завершили расследование необычного уголовного дела: 44-летнего жителя Тункинского района обвинили в том, что он самовольно добыл почти три тонны нефрита и арендовал вертолет, чтобы вывезти камень. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, мужчина в октябре 2024 года обнаружил выход нефрита у села Орлик Окинского района и решил заняться добычей без каких-либо лицензий. Он убедил двух знакомых, будто у него есть официальный договор подряда с легальной компанией-лицензиатом, что позволило подключить их к работам.

После того как минерал извлекли, обвиняемый заключил договор с авиакомпанией на коммерческие перевозки — умолчав, что груз имеет криминальное происхождение. Вертолет дважды слетал к месту выработки и вывез 2,988 тонны нефрита, которые затем перегрузили в грузовик. Общую стоимость камня МВД оценило в 55,2 миллиона рублей.

Противоправную деятельность пресекли 28 ноября прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии. У мужчины изъяли всю партию минерала.

Ему предъявили в самовольной добыче нефрита в крупном размере, его перевозке и хранении.

