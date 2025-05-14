Автоугонщицу из Башкирии задержали под Магнитогорском

Полицейские остановили угнанный автомобиль на 83-м километре автодороги «Магнитогорск — Кизильское — Сибай». Выяснилось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Заявление о пропаже машины подал 39-летний житель поселка Урал. Он сообщил, что автомобиль Renault Megane был припаркован возле его дома. Сотрудники полиции вернули машину законному владельцу.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, жительница приехала в село Кизильское к своему знакомому. После возникшего конфликта она ушла из дома и отправилась на прогулку. В районе автозаправочной станции женщина встретила другого мужчину, с которым впоследствии распивала спиртные напитки в его автомобиле. После этого женщина уснула в машине, а проснувшись, не обнаружила владельца транспортного средства и уехала в город Сибай.

Теперь автоугонщице грозит уголовное наказание.