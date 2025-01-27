Автор хита «Вечной молодой, вечно пьяный» попал в екатеринбургский СИЗО

Ural Mash: музыканта Бурдина отправили в СИЗО до 11 февраля

Известного музыканта основателя группы «Смысловые галлюцинации» и автора хита «Вечной молодой, вечно пьяный» Владимира Бурдина отправили в СИЗО в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash .

По информации источника, Бурдина обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с помощью оружия. Подозреваемый пробудет в следственном изоляторе до 11 февраля.

Бурдин является основателем группы «Смысловые галлюцинации». В 1993 году он покинул коллектив, после чего занялся сольной карьерой.

В 2021 году стало известно, что Бурдин оказался в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга. Медики диагностировали 80% поражения легких, певец впал в кому. Позднее Бурдин вернулся в сознание, его состояние начало улучшаться.

Песни Бурдина исполняли группы, «Пило», «Смысловые галлюцинации», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Близкие покойного», «Неправильные пчелы», «Группа альтернативного попса», «Ковчег» и другие.