Автобиографию Гитлера на турецком нашли таможенники на судне в Новороссийске

Новороссийские таможенники пресекли ввоз экстремистской литературы на судне, приплывшем в Россию из Турции. На борту, помимо прочего, нашли автобиографию Гитлера.

«В личных вещах одного из членов экипажа сотрудники обнаружили пять печатных изданий, среди которых была автобиография Адольфа Гитлера на турецком языке», — рассказали в пресс-службе ФТС.

Все материалы направили на экспертизу, а иностранца привлекли к административной ответственности по ст. 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию»). Ему грозит штраф и и конфискация товара.

«Печатные материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, запрещены для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза», — напомнили таможенники.