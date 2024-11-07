Апелляции не помогли экс-супругам Чекалиным выйти из-под домашнего ареста

Поданные апелляции адвокатами блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема о выходе из-под домашнего ареста и смягчении меры пресечения Мосгорсуд оставил без удовлетворения. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В ходе рассмотрения дел экс-супругов Мосгорсуд оставил без изменения постановление Троицкого районного суда Москвы, а апелляционные жалобы без удовлетворения.

Подавшие на развод после возбуждения уголовного дела Валерия и Артем Чекалины находятся под домашним арестом в разных домах. Лерчек живет в арендованном доме в поселке городского округа Истра, ее бывший муж — в другом коттедже.

Бывшую семейную пару обвинили в незаконном выводе за границу 250 миллионов долларов. По данным СМИ, следователи не исключили, что в обвинительном заключении эта сумма вырастет до одного миллиона в американской валюте. По версии криминалистов, обвиняемые обналичивали суммы через Объединенные Арабские Эмираты, куда деньги уходили по подложным документам.