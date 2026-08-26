В США женщина отрезала половой орган недоверчивому бойфренду

В штате Колорадо 34-летняя Шантин Го отрезала половой орган бойфренду, 38-летнему Данстину Нэллсу, не поверившему, что она может быть беременна от него. Об этом сообщило издание Daily Express .

В мае 2024 года Го сообщила возлюбленному о возможной беременности. Мужчина усомнился, что может быть его отцом.

Женщина сообщила следователям, что ударила Нэллса ножом в ногу. По ее словам, она пыталась обработать его раны, но мужчина потерял сознание. Она решила проверить, не притворяется ли он спящим и отрезала ему пенис, выбросив потом половой орган в мусорное ведро в ванной комнате.

После задержания она рассказывала правоохранителям, что купила в магазине спирт, антибиотики и алкоголь. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили Нэллса мертвым.

В отношении Го возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая обвинение в убийстве второй степени.

Ранее россиянин отсудил 30 миллионов рублей у коммерческого медцентра, так как из-за врачебной ошибки ему ампутировали пенис.