Актера задержали с наркотиками в центре Москвы

Полиция в Москве задержала актера театра и кино Алексея Яничева, при себе у него оказался героин. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«У 37-летнего мужчины при себе оказался сверток с веществом, после экспертизы стало понятно, что это кокаин», — отметили журналисты.

По предварительным данным, Яничев приобрел наркотик в мае. Актера задержали на улице Покровка 27 декабря. При этом мужчина сразу признался, что запрещенное вещество принадлежит ему.

Кроме того, в марте 2024 года Яничев задушил своего друга, против него завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Большому кругу зрителей Яничев известен по роли в фильме «Любовник».

Несколько дней назад сына известного советского актера Владимира Сошальского осудили на 11 лет колонии строгого режима по делу о наркотиках.