Аферисты в Кузбассе получили условные сроки за обман 98 россиянок

Отец и два сына Сарбайцевы из Кемеровской области получили условные сроки за то, что выманили у 98 россиянок пять миллионов рублей. Об этом сообщил портал NGS42.RU .

Аферисты знакомились с женщинами из других регионов, представлялись иностранцами и говорили им, что хотят серьезных отношений. Затем мошенники сообщали, что купили и отправили дорогой подарок возлюбленной. В пути якобы возникали проблемы с доставкой, и жертву просили перечислить деньги на реквизиты выдуманной транспортной компании.

От одной из женщин мошенники смогли получить 640 тысяч рублей. Общая сумма наворованного достигла пяти миллионов.

Кемеровских казанов разоблачили два года назад. По решению суда преступники возместили ущерб всем обманутым. Они получили условные сроки заключения: пять, семь и восемь лет.