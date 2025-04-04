Аферисты из Краснокамска попались на мошенничестве с посудомоечной машиной
Двое жителей Краснокамска решили нечестно заработать, подменивая технику. Их обман раскрылся после товароведческой экспертизы. Об этом написал сайт properm.ru.
Один из обвиняемых, сотрудник магазина бытовой техники, приобрел новую посудомоечную машину, заменил ее на старую и переклеил серийные номера. Затем он попросил своего знакомого вернуть поддельный товар, утверждая, что покупка была некачественной. Однако обман вскрылся благодаря проведенной товароведческой экспертизе.
Несмотря на провал плана, мошенники подали заявление в полицию и иск в суд, пытаясь оправдать свои действия. Оба участника признались в содеянном, а организатор компенсировал расходы магазина на проведение экспертизы. Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, включая покушение на мошенничество, ложные показания и ложный донос.