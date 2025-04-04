Аферисты из Краснокамска попались на мошенничестве с посудомоечной машиной

Двое жителей Краснокамска решили нечестно заработать, подменивая технику. Их обман раскрылся после товароведческой экспертизы. Об этом написал сайт properm.ru .

Один из обвиняемых, сотрудник магазина бытовой техники, приобрел новую посудомоечную машину, заменил ее на старую и переклеил серийные номера. Затем он попросил своего знакомого вернуть поддельный товар, утверждая, что покупка была некачественной. Однако обман вскрылся благодаря проведенной товароведческой экспертизе.

Несмотря на провал плана, мошенники подали заявление в полицию и иск в суд, пытаясь оправдать свои действия. Оба участника признались в содеянном, а организатор компенсировал расходы магазина на проведение экспертизы. Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям, включая покушение на мошенничество, ложные показания и ложный донос.