Аферист выманил у жительницы Подмосковья крупную сумму за участие в конкурсе красоты

В аэропорту Внуково полиция задержала уральца, который выманивал у девушек деньги за участие в конкурсах красоты. Четыре потерпевшие отдали ему пять миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД России.

Первой в полицию обратилась 25-летняя жительница Подмосковья. Она познакомилась с мужчиной из Екатеринбурга на светском мероприятии. Он убедил перевести 194 тысячи рублей за участие в конкурсе красоты, но не помог попасть на соревнование.

Затем стало известно еще о трех девушках, обманутых по той же схеме. Общая сумма ущерба превысила пять миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по части второй статьи 159 УК России «Мошенничество».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в аэропорту Внуково. <…> Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Саудовской Аравии в 2021 году вскрылся обман на конкурсе красоты среди верблюдов. Владельцы вкололи 40 животным ботокс и препараты для увеличения мышечной массы.