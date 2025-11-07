Адвокат раскрыл подробности дела уральского медика о поиске экстремистских материалов

В Каменске-Уральском медика судят по статье о поиске экстремистских материалов

В Каменске-Уральском в Свердловской области перед судом предстал 20-летний медработник, которого обвинили в целенаправленном поиске экстремистских материалов в интернете. Вероятно, мужчина стал первым в регионе, кого судят по этой статье — она вступила в силу 1 сентября. Подробнее о случившемся рассказал его адвокат Сергей Барсуков в беседе с Ura.ru .

Он отметил, что медработник признал вину. По словам защитника, он случайно нашел сведения, которые попадают под статус «экстремистские материалы».

«Намеренно он ничего запрещенного и экстремистского не искал. Более того, этот юноша активно участвовал в патриотических мероприятиях, проводимых учебным заведением, в котором он ранее учился», — рассказал юрист.

Во время первого судебного заседания адвокат подал ходатайство о вызове на допрос следователей. На втором заседании он обратил внимание суда на несостоятельность собранных материалов дела и отсутствие доказательств виновности медработника. Суд согласился с аргументами юриста и вернул дело правоохранительным органам для исправления недочетов.

«Будут ли устранены эти недостатки — я сомневаюсь, поскольку мой подзащитный не виновен», — сказал Барсуков.

Статья 13.53 КоАП России начала действовать 1 сентября. Она запрещает российским гражданам целенаправленно искать материалы экстремистской направленности. Наказание — штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.