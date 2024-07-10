Адвокат генерала Попова заявил, что делу об утечке данных на Украину дадут ход
Делу генерала Ивана Попова об утечке секретной информации на Украину дадут ход, считает его адвокат Сергей Буйновский. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«СК не может отказать в возбуждении уголовного дела по факту госизмены, если это было российское лицо, или шпионажа, если эти документы были добыты другой стороной. Как они попали к врагам — это будет установлено в ходе уголовного дела», — заявил защитник.
Речь идет о документах с грифом «секретно» за подписью генерала Попова, когда он еще не был командующим 58-й армией. Они появились на сайте Харьковской прокуратуры 13 июня.
У следствия есть 30 суток, установленных законом для принятия решения, отметил Буйновский.
Вскрытие канала утечки секретных данных на Украину может повлиять на дело Попова, считает адвокат Дмитрий Аграновский.