Адвокат Баязитовой Михеев заявил, что у нее есть шанс на снижение срока

Представитель топ-менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова подал ходатайство о замене реального срока на условный журналистке Александре Баязитовой и медиатехнологу Ольге Архаровой. Адвокат Баязитовой Игорь Михеев рассказал «Газете.ru» , что ей могут реально снизить срок.

«По сложившейся практике суд, даже если уменьшает наказание, и у подсудимой появляется право на УДО, то суд не может сам применить это УДО при вынесении приговора — он может уменьшить наказание», — отметил он.

По словам адвоката, Баязитова сейчас находится под стражей в тяжелых условиях больше двух лет. Если один день считать за полтора, то в заключении женщина уже провела три года. Освободить ее смогут, если наказание будет соответствовать фактически отбытому.

Баязитову признали виновной в вымогательстве у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова. Журналистку приговорили к пяти годам колонии.

При этом прокурор просил 14 лет тюрьмы. Однако такой срок вызвал вопросы у президента Владимира Путина. Глава государства засомневался в необходимости отправлять человека за решетку на 14 лет за экономическое преступление.