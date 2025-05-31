15 лет за 13 детей. Приморских врачей будут судить за продажу новорожденных за границу

В Приморье начался суд над врачами, продавшими за границу 13 новорожденных

Суд в Приморье рассматривает уголовное дело о продаже за границу 13 новорожденных, на скамье подсудимых — восемь медработников частной клиники. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По версии следствия, группа врачей с 2018 по 2020 годы подделывала медицинскую документацию, оформляя заведомо ложные справки о бесплодии покупателей и генетических родителях.

«Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения бесплодия, фигуранты осуществляли действия по культивации эмбрионов и последующего рождения детей с целью их продажи и последующего перемещения за границу», — сообщили в прокуратуре.

Всего за границу продали 13 новорожденных за вознаграждение в общей сумме более 53 миллионов рублей. Фигурантам грозит срок до 15 лет лишения свободы.

В апреле 2024 года суд в Москве арестовал двух женщин по подозрению в торговле людьми. Дела подозреваемых объединены в одно производство с делом арестованной ранее матери 15 детей Юлии Логиновой.