«Звезда»: танк Т-80БВ имеет максимальную защиту

Тюнинговый танк Т-80БВ с металлическим обвесом имеет максимальную защиту, благодаря чему успешно выдерживает удары FPV-дронов. Об этом сообщила «Звезда».

Танк закрывают большой металлический короб и несколько рядов железных цепей — спереди и сзади. Их повесили для того, чтобы экипаж в экстренных ситуациях смог быстро выбраться наружу.

Кроме того, танк может проделать проход в минном поле, выкорчевывая их. Защита также установлена и под боевой машиной для защиты от магнитных мин.