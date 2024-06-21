«Звезда»: арктические снайперы рассказали о разнице ведения боя в жару и холод

Российские снайперы из арктической бригады специализируются на выполнении задач в условиях снежной пустыни. Однако им пришлось адаптироваться к условиям, в которых они не привыкли действовать, сообщил сайт телеканала «Звезда».

В зоне СВО другие климатические условия, из-за чего бойцы заново тренировались и пристреливали оружие. По их словам, от изменения температуры изменяется баллистический коэффициент и скорость пули. Кроме того, в жару изнуряет полная амуниция.

Отмечается, что сейчас арктические снайперы тренируются и выходят парами — наблюдатель и стрелок.

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