Военный эксперт Синюгин: размещение беспилотников вблизи границы может накалить ситуацию

Аналитики скептически отнеслись к идее Польши и Прибалтики построить «стену из дронов» на границе с Россией. Это резко накалит ситуацию и повысит возможность конфронтации, сообщил военный эксперт Александр Синюгин в беседе со «Звездой».

По его словам, польско-прибалтийская инициатива пока никак не проработана. Сейчас эксперты не понимают, как такая стена должна выглядеть и действовать.

При этом возможно и случайное попадание какого-нибудь беспилотного летательного аппарата не в ту цель. Такая ситуация только усугубит конфликт, отметил Синюгин.

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