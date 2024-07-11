Военный эксперт Матвийчук назвал неразорвавшийся снаряд от HIMARS находкой для России

Неразорвавшаяся ракета от американского комплекса HIMARS упала на территории больницы в Донецке. Она является находкой для российских конструкторов, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе сLenta.ru.

По его словам, саперы обезвредят и транспортируют боеприпас для анализа его конструктивных особенностей. Специалисты также исследуют систему управления, целеуказания и самое главное — позиционирование ракеты в полете.

Матвийчук отметил, что полученную информацию российские техники будут использовать для дальнейшей борьбы с этими снарядами.

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