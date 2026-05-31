Военные рассказали, что робот «Богомол» доставляет грузы на передовую и спасает солдат в экстренных ситуациях

Операторы батальона беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии морской пехоты начали эксплуатацию нового наземного роботизированного комплекса (НРТК) «Богомол». Этот гусеничный беспилотник предназначен для доставки провизии, боеприпасов и горючего на передовую, что значительно упрощает снабжение военных на линии боевого соприкосновения, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Управление НРТК осуществляется оператором, который получает поддержку от пилота разведывательного коптера, что позволяет более точно следовать маршруту. Один «Богомол» способен заменить до четырех пеших снабженцев и даже перевезти двух бойцов в экстренной ситуации. Комплекс оснащен устройством, называемым «поводок», которое позволяет любому бойцу отогнать дрон в безопасное место в случае потери связи.

Командир взвода с позывным Гамора отметил, что использование такой техники позволяет не только упростить доставку грузов, но и спасти жизни.

«Раньше бойцы сами доставляли грузы, что было опасно и тяжело. Теперь это стало проще», — добавил он.

Кроме того, наземные дроны могут использоваться как ударная сила, на них можно устанавливать вооружение, что делает их универсальными в бою.

«Лучше потерять технику, чем жизнь профессионала», — подчеркивает Гамора.

Таким образом, главная миссия НРТК — снизить потери среди личного состава и обеспечить выполнение боевых задач с минимальными рисками для жизни солдат.