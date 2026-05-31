Военные рассказали, что робот «Богомол» доставляет грузы на передовую и спасает солдат в экстренных ситуациях
Операторы батальона беспилотных систем 120-й гвардейской дивизии морской пехоты начали эксплуатацию нового наземного роботизированного комплекса (НРТК) «Богомол». Этот гусеничный беспилотник предназначен для доставки провизии, боеприпасов и горючего на передовую, что значительно упрощает снабжение военных на линии боевого соприкосновения, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Управление НРТК осуществляется оператором, который получает поддержку от пилота разведывательного коптера, что позволяет более точно следовать маршруту. Один «Богомол» способен заменить до четырех пеших снабженцев и даже перевезти двух бойцов в экстренной ситуации. Комплекс оснащен устройством, называемым «поводок», которое позволяет любому бойцу отогнать дрон в безопасное место в случае потери связи.
Командир взвода с позывным Гамора отметил, что использование такой техники позволяет не только упростить доставку грузов, но и спасти жизни.
«Раньше бойцы сами доставляли грузы, что было опасно и тяжело. Теперь это стало проще», — добавил он.
Кроме того, наземные дроны могут использоваться как ударная сила, на них можно устанавливать вооружение, что делает их универсальными в бою.
«Лучше потерять технику, чем жизнь профессионала», — подчеркивает Гамора.
Таким образом, главная миссия НРТК — снизить потери среди личного состава и обеспечить выполнение боевых задач с минимальными рисками для жизни солдат.