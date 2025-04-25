Военкор Нармания: передать истинную сущность войны словами невозможно

Военный корреспондент Давид Нармания заявил, что главная задача представителей его профессии состоит не в описании боевых действий, а в освещении человеческих судеб и переживаний солдат, находящихся на фронте. Таким образом журналист прокомментировал спецпроект РИАМО .

По его словам, передать истинную сущность войны словами невозможно, независимо от профессионализма автора.

«И правду эту не сделать понятной для тех, кто сам войны не видел. А вот рассказать о тех, кто сейчас на передовой, для кого жизнь в корне изменилась, рассказать, через что им приходится проходить — это, как мне представляется, крайне важно», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что подобные публикации особенно важны сейчас, когда морально-психологическая устойчивость общества испытывает огромные нагрузки. Нармания признал, что профессия военкоров сопряжена с большим риском: многие из них отдают жизнь, чтобы донести до широкой аудитории рассказы о героях, защищающих страну.