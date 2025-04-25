Военкор Нармания: передать истинную сущность войны словами невозможно
Военный корреспондент Давид Нармания заявил, что главная задача представителей его профессии состоит не в описании боевых действий, а в освещении человеческих судеб и переживаний солдат, находящихся на фронте. Таким образом журналист прокомментировал спецпроект РИАМО.
По его словам, передать истинную сущность войны словами невозможно, независимо от профессионализма автора.
«И правду эту не сделать понятной для тех, кто сам войны не видел. А вот рассказать о тех, кто сейчас на передовой, для кого жизнь в корне изменилась, рассказать, через что им приходится проходить — это, как мне представляется, крайне важно», — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что подобные публикации особенно важны сейчас, когда морально-психологическая устойчивость общества испытывает огромные нагрузки. Нармания признал, что профессия военкоров сопряжена с большим риском: многие из них отдают жизнь, чтобы донести до широкой аудитории рассказы о героях, защищающих страну.