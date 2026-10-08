В РВСН проведут комплексную проверку Владимирского ракетного объединения
В РВСН пройдет плановая комплексная проверка Владимирского ракетного объединения
Командование Ракетных войск стратегического назначения проводит комплексную проверку Владимирского ракетного объединения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В рамках мероприятия проходит командно-штабное учение с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН Сергея Каракаева.
К практическим задачам привлекли обеспечивающие силы и приданные формирования. Одновременно мобильные соединения РВСН вывели на маршруты боевого патрулирования.
Расчеты комплексов «Ярс» отрабатывают маршевые действия, рассредоточение подразделений со сменой полевых позиций, инженерное оборудование и маскировку. Военнослужащие также тренируются преодолевать участки условно зараженной местности и организовывать охранение.
Для разведки маршрутов и поиска условных диверсантов задействовали армейскую авиацию и беспилотные системы РВСН. По завершении проверки командование оценит подготовку органов управления и личного состава.
Ранее на полигоне Чебаркульский прошел основной этап учений «Центр-2026».