В РВСН проведут комплексную проверку Владимирского ракетного объединения

Командование Ракетных войск стратегического назначения проводит комплексную проверку Владимирского ракетного объединения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В рамках мероприятия проходит командно-штабное учение с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН Сергея Каракаева.

К практическим задачам привлекли обеспечивающие силы и приданные формирования. Одновременно мобильные соединения РВСН вывели на маршруты боевого патрулирования.

Расчеты комплексов «Ярс» отрабатывают маршевые действия, рассредоточение подразделений со сменой полевых позиций, инженерное оборудование и маскировку. Военнослужащие также тренируются преодолевать участки условно зараженной местности и организовывать охранение.

Для разведки маршрутов и поиска условных диверсантов задействовали армейскую авиацию и беспилотные системы РВСН. По завершении проверки командование оценит подготовку органов управления и личного состава.

Ранее на полигоне Чебаркульский прошел основной этап учений «Центр-2026».