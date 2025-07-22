В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве на военную службу

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату парламента законопроект, который позволяет вести призыв на срочную службу в течение года. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Законопроектом предлагается изменить подход к проведению призыва граждан на военную службу и установить, что призыв <… >осуществляется в течение календарного года», — говорится в пояснительной записке.

В документе сделали исключение для жителей сельской местности, занятых в полевых работах. Их будут отправлять в армию с 15 октября по 31 декабря. Кроме того, особые сроки установили для призыва учителей — с 1 мая по 15 июля.

Ранее стало известно, что прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начался в Подмосковье.