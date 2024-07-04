Ушедших в самоволку мобилизованных лишат выплат

Поступившие на военную службу в рамках частичной мобилизации россияне потеряют право на получение выплат после самовольного оставления части. Такой приказ подписал министр обороны России Андрей Белоусов. Документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов.

Речь идет о ежемесячных социальных выплатах в размере 158 тысяч рублей, утвержденных президентом России Владимиром Путиным. Это большая часть начисляемого дохода мобилизованных, которая не подпадает под налог.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы», — отметили в тексте приказа за подписью Белоусова.

Из него следует, что после возвращения мобилизованного на службу начисление социальной выплаты продолжится.

В конце апреля стало известно, что Второй западный военный суд оставил без удовлетворения апелляцию по делу восьми мобилизованных жителей Калининграда, сбежавших из зоны спецоперации. За самовольное оставление службы бывшие бойцы получили от шести до семи лет колонии строгого режима.