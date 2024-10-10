Ушедшему в трехмесячную самоволку уральскому рядовому дали реальный срок

Срок в пять лет и шесть месяцев колонии общего режима получил призванный в рамках частичной мобилизации рядовой из уральского города Усть-Катава за трехмесячную самоволку. Такой приговор вынес Магнитогорский гарнизонный военный суд.

В пресс-службе ведомства сообщили, что военную часть в Ростовской области солдат оставил в начале декабря 2023 года после обследования в медицинском учреждении. Из больницы рядовой уехал в родной город, где остался на три месяца, пропустив установленный срок возвращения в часть.

Магнитогорский военный суд признал военнослужащего виновным в самовольном оставлении места службы и неявке в установленный срок без уважительных причин в период мобилизации. В качестве наказания рядовому назначили пять лет и шесть месяцев колонии общего режима.

В начале июля министр обороны России Андрей Белоусов подписал указ о лишении права на получение социальных выплат ушедших в самоволку военных, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Речь идет о ежемесячной сумме в размере 158 тысяч рублей. При этом выплаты возобновятся, если военный вернется в часть или место несения службы.