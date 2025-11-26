Учения моряков Тихоокеанского флота с успехом прошли в Андаманском море

Во время учений отряд кораблей Тихоокеанского флота уничтожил воздушные и морские мишени, имитирующие беспилотники и плавучие мины. Фрегат «Маршал Шапошников» открыл огонь по воздушной и морской угрозам из скорострельного арткомплекса АК-630 и новейшей автоматической пушки А-190 калибра 100 мм, сообщил сайт телеканала «Звезда».