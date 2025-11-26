Учения моряков Тихоокеанского флота с успехом прошли в Андаманском море
Во время учений отряд кораблей Тихоокеанского флота уничтожил воздушные и морские мишени, имитирующие беспилотники и плавучие мины. Фрегат «Маршал Шапошников» открыл огонь по воздушной и морской угрозам из скорострельного арткомплекса АК-630 и новейшей автоматической пушки А-190 калибра 100 мм, сообщил сайт телеканала «Звезда».
Команда кораблей проверила свою способность одновременно вести бой по нескольким направлениям. Экипажи выполняли задачи обнаружения целей и точного поражения с использованием современных автоматизированных комплексов.
Моряки отметили преимущества А-190, установленной на модернизированном фрегате «Маршал Шапошников». Автоматизация позволяет экипажу управлять огнем удаленно, повысив безопасность команды и эффективность стрельбы.
Командир БЧ-2 корабля Дмитрий Крылов подчеркнул высокий уровень подготовки личного состава, позволивший успешно провести учения. Они проходили в сложных погодных условиях Андаманского моря, продемонстрировав высокую боеготовность сил Тихоокеанского флота.