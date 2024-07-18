Телеканал «Звезда»: модуль «Бережок» на БМП-2 имеет пушку, пулемет, гранатомет и противоракетный комплекс

Инструктор по подготовке экипажей БМП-2 Дмитрий в эфире телеканала «Звезда» показал, как работает боевой модуль «Бережок» на БМП-2.

Помимо пушки и пулемета боевая машина оснащена гранатометом АГС-17 и противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

«Включается автонаводка двумя кнопками. Вот раз и два. Нажимаете, берете квадрат, чтобы цель в этот квадрат попадала, и сам механизм, робот, захватывает цель и за ней пушку ведет», — рассказал механизм работы машины инструктор.

Он также добавил, что каждая стрельба завершается выпуском дымовых гранат системы «Туча».

Дотапались. Hamster Kombat открыл лазейку для мошенников

«Сейчас нас всех тут порежут». Житель Чечни устроил перепалку на пляже в Мариуполе

Жаркие, грязные, не наши. Олимпийцы искупаются в парижских нечистотах

Малышева рассказала, как безопасно бороться с болью

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте