Телеканал «Звезда»: модуль «Бережок» на БМП-2 имеет пушку, пулемет, гранатомет и противоракетный комплекс

Инструктор по подготовке экипажей БМП-2 Дмитрий в эфире телеканала «Звезда» показал, как работает боевой модуль «Бережок» на БМП-2.

Помимо пушки и пулемета боевая машина оснащена гранатометом АГС-17 и противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

«Включается автонаводка двумя кнопками. Вот раз и два. Нажимаете, берете квадрат, чтобы цель в этот квадрат попадала, и сам механизм, робот, захватывает цель и за ней пушку ведет», — рассказал механизм работы машины инструктор.

Он также добавил, что каждая стрельба завершается выпуском дымовых гранат системы «Туча».