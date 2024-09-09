Танкисты ВС РФ «улучшили» Т-72 в условиях боевых действий
Российские военнослужащие группировки войск «Север» смогли «улучшить» танк Т-72 в условиях боевых действий, разгрузив его на тонну. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Танкисты доработали боевую машину, повесив спереди минные тралы. Кроме того, они сняли короба с динамической защитой. Благодаря этому танк еще быстрее проходит самые непростые участки пути.
Отмечается, что такая разгрузка танка позволила также обеспечить защиту от дронов противника.
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