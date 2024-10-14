Стало известно, как летчик-испытатель спас МиГ-31М с отказавшими двигателями

Летчик-испытатель Роман Таскаев спас истребитель-перехватчика МиГ-31М, который экипаж посадил на аэродром при отказе обоих двигателей во время испытаний. За это он получил звание Героя России.

Сейчас он работает директором по летным испытаниям ПАО «Яковлев». Звание Героя России Таскаев получил указом президента от 16 августа 1992 года.

Подробностями спасения истребителя Таскаев поделился с РИА «Новости». По его словам, во время одного из полетов на МиГ-31М вместе со штурманом Леонидом Поповым должен были выполнить испытательный пуск новой ракеты. Это происходило на высокой скорости. При заходе в зону пусков началось разрушение опоры правого двигателя и пошла сильная вибрация.

«Двигатель пришлось сразу выключить. Через несколько секунд на приборной панели загорелась индикация „пожар левого двигателя“. Его тоже пришлось выключить. И это все — на большой скорости и далеко от аэродрома взлета!» — отметил Таскаев.

По его словам, на земле их призывали катапультироваться. Однако экипаж смог дотянуть до аэродрома и не прыгнуть.