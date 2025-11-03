США признали первенство России в подводном ядерном вооружении

Выпущенная российским заводом «Севмаш» атомная подводная лодка «Хабаровск» стала новым типом стратегического военного корабля, который будет носителем подводного беспилотника «Посейдон» с ядерным вооружением. Такое сочетание сделало Россию первой страной мира, способной наносить удары по противнику из глубины океана, отметили в материале журнала Military Watch Magazine .

Авторы напомнили, что подводные лодки класса «Хабаровск» войдут в состав российского подводного флота, который оснащен ракетами класса «Борей».

Беспилотник «Посейдон» находится на вооружении российских военных, но сейчас его разместили на подводной лодке «Белгород», которую модернизировали. Это временная мера, которая продлится до тех пор, пока в строй не введут мощные и малозаметные субмарины «Хабаровск». Они станут основными носителями ядерных подводных беспилотников.

Сейчас подводные лодки ядерных держав способны запускать ракеты только в воздух. «Посейдон» подрывается под поверхностью океана, формируя гигантское зараженное цунами, которое невозможно остановить.

Торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Хабаровск» прошла на предприятии «Севмаш» в минувшую субботу, 1 ноября. Министр обороны России Андрей Белоусов назвал это событие знаковым и подчеркнул, что субмарина обеспечит безопасность морских границ России и национальные интересы страны в разных районах Мирового океана.