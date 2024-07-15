Совместные учения ВМФ РФ и ВМС НОАК «Морское взаимодействие» начались в Китае
Торжественная церемония открытия совместных учений ВМФ РФ и ВМС НОАК состоялась в Китае. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Мероприятие с названием «Морское взаимодействие — 2024» прошло в порту Чжаньцзян. В ходе встречи военно-морские начальники стран обратились с речью к присутствующим.
Учения продлятся с 15 по 17 июля. Участниками от Тихоокеанского флота стали корветы «Громкий» и «Резкий».
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