Шойгу призвал нарастить объемы поставок вооружения и военной техники в войска | 360°

01 мая 2024, 08:28
Шойгу призвал нарастить объемы поставок вооружения и военной техники в войска
Министр обороны Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск
Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командования об обстановке в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Совещание прошло в штабе Объединенной группировки войск. Во время встречи Шойгу указал на необходимость нарастить объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, особенно средств поражения. По его словам, в зоне СВО будут увеличиваться темпы наступления.
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«Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении», — подчеркнул министр.
По информации пресс-службы, главе Минобороны также показали результаты модернизации средств борьбы с беспилотниками ВСУ.
Ранее Шойгу рассказал, что с февраля 2022 года российские военнослужащие ликвидировали более 22 тысяч БПЛА, около шести тысяч ракет и почти 40 воздушных шаров. Он добавил, что войска уничтожили в том числе и зарубежные снаряды: системы ПВО сбили 3549 HIMARS и 361 Vampire.
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