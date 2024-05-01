Шойгу призвал нарастить объемы поставок вооружения и военной техники в войска | 360°

Армия 01 мая 2024, 08:28 Шойгу призвал нарастить объемы поставок вооружения и военной техники в войска Министр обороны Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск РИА «Новости»

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Министр обороны Сергей Шойгу заслушал доклады командования об обстановке в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Совещание прошло в штабе Объединенной группировки войск. Во время встречи Шойгу указал на необходимость нарастить объемы и качество поставляемых в войска вооружения и военной техники, особенно средств поражения. По его словам, в зоне СВО будут увеличиваться темпы наступления.

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«Центральными органами военного управления проводится целенаправленная работа в этом направлении», — подчеркнул министр.

По информации пресс-службы, главе Минобороны также показали результаты модернизации средств борьбы с беспилотниками ВСУ.

Ранее Шойгу рассказал, что с февраля 2022 года российские военнослужащие ликвидировали более 22 тысяч БПЛА, около шести тысяч ракет и почти 40 воздушных шаров. Он добавил, что войска уничтожили в том числе и зарубежные снаряды: системы ПВО сбили 3549 HIMARS и 361 Vampire.