Северный флот отработает в Атлантическом океане применение ракетного оружия

Корабли Северного флота начали учения в Атлантическом океане. Они отработают применение высокоточного ракетного оружия, сообщила пресс-служба Минобороны.

К учениям приступила разнородная тактическая корабельная ударная группа флота: многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», выполняющие задачи дальнего похода. Экипажи отработают попадание по морским целям на удалении более 600 километров с помощью компьютерного моделирования.

За несколько дней до начала учений экипаж корабля «Адмирал флота Советского Союза Горшков» потренировался отражать атаки средств воздушного нападения.

Ранее стало известно, что «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» прибудут на Кубу 12-17 июня. ВМС США намерены отслеживать этот визит.