Российский истребитель Су-35 назвали идеальным самолетом для боев

Созданный в начале 2000-х годов российский истребитель Су-35 сохранил свои преимущества перед иностранными реактивными самолетами и станет их достойным конкурентом в будущем благодаря установленным системам малозаметности, радиолокации и силовых установок. Об этом сообщило издание The National Interest .

Авторы статьи отметили, что радиолокационные системы Су-35 обнаруживают воздушные суда противника на расстоянии до 350 километров. Кроме того, отсутствие ограничений на угол атаки и развитие сверхзвуковой скорости позволили самолетам сбивать ракеты из систем C-300.

Российский истребитель переносит до 12 снарядов малой дальности или четыре сверхзвуковые ракеты Р-37М с боеголовкой в 60 килограммов. А экипаж располагает автоматической пушкой для проведения обстрела противника в ближнем бою.

Действующая на борту система радиоэлектронной борьбы KNIRTI L175M «Хибины-М» затрудняет наведение ракет на Су-35. Высокая скорость и угол атаки позволяют летчикам уклоняться от запущенных по ним снарядам и приблизиться к противнику на минимальное расстояние даже под огнем.

«Эта полезная нагрузка в сочетании с его скоростью и сверхманевренностью, возможно, является причиной того, что украинцы уже просят более совершенные самолеты, чем F-16, которые они только начали получать», — отметили авторы материала.

Главный редактор портала «Арсенал Отечества», авиационный эксперт Дмитрий Дрозденко в комментарии RT подтвердил выводы авторов американского издания, но не исключил, что рано или поздно Су-35 сменят современные истребители.

«Преимущества, действительно, сохранятся еще достаточно долгие годы, пока не появится что-то радикально новое в виде шестого поколения», — заявил он.

В начале мая этого года Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С. Генеральный директор компании Юрий Слюсарь подчеркнул, что это уже вторая поставка военных самолетов с начала года в рамках заключенного госконтракта.